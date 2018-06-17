Трамп предложил редакции Washington Post бастовать против их собственника

Президент США Дональд Трамп предложил журналистам газеты Washington Post, постоянно выступающей с критикой в его адрес, устроить забастовку против собственника издания Джеффа Безоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работники Washington Post хотят бастовать, потому что Безос им недостаточно платит. Я думаю, по-настоящему долгая забастовка была бы отличной идеей. Работники получат больше денег, а мы избавимся от фейковых новостей на долгий период времени!", - написал Трамп в Twitter.

"А Washington Post регистрировалась в качестве лоббиста?" - добавил он.

Трамп постоянно критикует мультимиллиардера Безоса, основателя и главу интернет-гиганта Amazon. Безос приобрел Washington Post в 2013 году за 250 миллионов долларов. Газета постоянно публикует сенсационные репортажи о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

Трамп в ответ утверждает, что газета лоббирует интересы его политических противников. Безоса Трамп критикует за то, что Amazon, по его словам, вредит производству, недоплачивает налоги и по "нечестным" ценам пользуется инфраструктурой государственной почтовой службы.