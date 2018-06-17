ФИФА объяснила пустые места на матче Египта и Уругвая в Екатеринбурге

В Международной федерации футбола (ФИФА) объяснили, что обилие незанятых мест на стадионе "Екатеринбург Арена" на матче чемпионата мира между сборными Егитпа и Уругвая связано с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин заявил, что все имевшиеся в продаже билеты на матч в Екатеринбурге были реализованы. При этом часть билетов распространялась через партнеров ФИФА.

Ранее сообщалось, что на арене не наблюдалось аншлага, пустовали порядка пяти тысяч кресел.

Матч состоялся 15 июня и завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Хосе Мария Хименес.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.