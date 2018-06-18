В Турции опрокинулся пассажирский автобус, десятки раненых - ПОДРОБНОСТИ
18 июня 2018 01:31 152
Три человека погибли, еще 39 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Караман, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. Раненые были доставлены в ближайшие больницы.
По предварительной информации, причиной опрокидывания потеря водителем контроля над управлением транспортным средством.
Прибывший на место ДТП мэр города Фахри Мерал сказал, что автобус направлялся Газиантепа в Измир. В связи с аварией начато расследование, добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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