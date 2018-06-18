В Турции опрокинулся пассажирский автобус, десятки раненых - ПОДРОБНОСТИ

Три человека погибли, еще 39 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Караман, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. Раненые были доставлены в ближайшие больницы.

По предварительной информации, причиной опрокидывания потеря водителем контроля над управлением транспортным средством.

Прибывший на место ДТП мэр города Фахри Мерал сказал, что автобус направлялся Газиантепа в Измир. В связи с аварией начато расследование, добавил он.