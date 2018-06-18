Сильное землетрясение в Японии, есть жертвы
18 июня 2018 08:04 259
Полиция Японии подтвердила гибель трех человек во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
По его данным, среди них 9-летняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.
Как передал телеканал NHK, подтверждена гибель двух человек, еще 37 человек пострадали.
Землетрясение произошло утром и ощущалось в Осаке и других городах на западе Японии.
По данным метеослужбы, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера. Данных о крупных разрушениях не поступало. Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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