Сильное землетрясения в Японии: число пострадавших превысило 200 человек - ОБНОВЛЕНО- ФОТО

13:37

Более 100 тысяч семей в Японии остались без газа из-за землетрясения, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании правительства, созванном в связи со стихийным бедствием, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Снабжение электричеством постепенно налаживается, но по-прежнему более чем 100 тысяч семей остаются без газа, в некоторых районах прервано водоснабжение", - сказал премьер в начале заседания. Абэ дал указания всем министрам, в чьей компетенции находится данный вопрос, приложить все силы для восстановления инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни населения.

По данным японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Но если поставки электроэнергии удается наладить в течение нескольких часов или в пределах суток, то газоснабжение требует внимательной проверки всех труб во избежание утечек, и его восстановление занимает около 10 дней.

В северной части префектуры Осака в 7.58 (1.58 мск) в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о трех погибших и 307 пострадавших.

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10:59

Около 800 человек размещены во временных центрах для эвакуированных жителей префектуры Осака в Японии после сильного землетрясения в понедельник, сообщает информационное агентство Киодо.

По его данным, всего в префектуре открыто 395 эвакуационных центров. Подробности их работы и то, как долго люди будут там оставаться, выяснить пока не удалось. По данным местных властей, во время землетрясения магнитудой 6,1 в западной Японии погибли три человека, еще около 230 получили травмы. Сообщений о крупных разрушениях не поступало. После сильных землетрясений в течение некоторого времени люди остаются в эвакуационных центрах из-за угрозы повторных подземных толчков. --------

08:55 --------

Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек, сообщает телеканал NHK.

По его данным, погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.

Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.