В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6
18 июня 2018 09:03 185
Землетрясение магнитудой 5.6 произошло в Гватемале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки зафиксированы в понедельник 02.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Гуанагасапа. Очаг залегал на глубине около 99 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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