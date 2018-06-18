В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6

18 июня 2018 09:03

Землетрясение магнитудой 5.6 произошло в Гватемале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в понедельник 02.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Гуанагасапа. Очаг залегал на глубине около 99 километров.

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