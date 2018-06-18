В штате Вашингтон случайный прохожий застрелил преступника на парковке
18 июня 2018 09:07 216
В пригороде Олимпии (США, штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Walmart и ранил двух человек. Они госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Один из случайных прохожих застрелил злоумышленника, когда тот, угрожая оружием, намеревался угнать с парковки автомобиль и скрыться с места преступления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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