В штате Вашингтон случайный прохожий застрелил преступника на парковке

18 июня 2018 09:07

В пригороде Олимпии (США, штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Walmart и ранил двух человек. Они госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из случайных прохожих застрелил злоумышленника, когда тот, угрожая оружием, намеревался угнать с парковки автомобиль и скрыться с места преступления.

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