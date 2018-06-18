В штате Вашингтон случайный прохожий застрелил преступника на парковке

В пригороде Олимпии (США, штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Walmart и ранил двух человек. Они госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из случайных прохожих застрелил злоумышленника, когда тот, угрожая оружием, намеревался угнать с парковки автомобиль и скрыться с места преступления.