Польша убеждает ЕС помешать «Северному потоку -2»
18 июня 2018 09:12 233
Польша оказывает давление на Евросоюз, чтобы убедить Европу помешать строительству "Северного потока - 2". Об этом вице-премьер энергетики страны Михаил Куртыка заявил в интервью "Польскому радио".
Польша продвигает поправки в газовую директиву ЕС, однако Болгария, которая председательствует в объединении в настоящий момент, до сих пор сдерживала работу над документом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Отмечается, что работа над поправками должна продолжиться в этом месяце.
"Это финальное достижение тяжелой работы польской дипломатии на протяжении месяцев", - заявил Куртыка.
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