Польша убеждает ЕС помешать «Северному потоку -2»

Польша оказывает давление на Евросоюз, чтобы убедить Европу помешать строительству "Северного потока - 2". Об этом вице-премьер энергетики страны Михаил Куртыка заявил в интервью "Польскому радио".

Польша продвигает поправки в газовую директиву ЕС, однако Болгария, которая председательствует в объединении в настоящий момент, до сих пор сдерживала работу над документом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что работа над поправками должна продолжиться в этом месяце.

"Это финальное достижение тяжелой работы польской дипломатии на протяжении месяцев", - заявил Куртыка.

Ранее в Верховной раде Украины назвали газопровод российским "оружием".