Samsung оштрафовали на 400 миллионов долларов
Окружной суд Техаса признал Samsung Electronics виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).
Теперь южнокорейскому производителю придется заплатить штраф в $400 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Речь идет о патенте на технологию FinFet - транзисторе, который позволяет значительно повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.
Окружной суд Техаса признал Samsung Electronics виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).
Теперь южнокорейскому производителю придется заплатить штраф в $400 млн.
Речь идет о патенте на технологию FinFet - транзисторе, который позволяет значительно повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.
Ранее тянущаяся уже восьмой год тяжба двух гигантов электронной техники - американского Apple Inc. и южнокорейского Samsung Electronics - привела к тому, что чаша весов склонилась в пользу компании из США. Американский суд поднял сумму выплат корейцев в пользу Apple в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone.
Кроме того, в Италии началось расследование в отношении компании Samsung, которую обвиняют в намеренном замедлении производительности своих старых смартфонов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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