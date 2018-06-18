Samsung оштрафовали на 400 миллионов долларов

Окружной суд Техаса признал Samsung Electronics виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Теперь южнокорейскому производителю придется заплатить штраф в $400 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Речь идет о патенте на технологию FinFet - транзисторе, который позволяет значительно повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.

Окружной суд Техаса признал Samsung Electronics виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Теперь южнокорейскому производителю придется заплатить штраф в $400 млн.

Речь идет о патенте на технологию FinFet - транзисторе, который позволяет значительно повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.

Ранее тянущаяся уже восьмой год тяжба двух гигантов электронной техники - американского Apple Inc. и южнокорейского Samsung Electronics - привела к тому, что чаша весов склонилась в пользу компании из США. Американский суд поднял сумму выплат корейцев в пользу Apple в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone.

Кроме того, в Италии началось расследование в отношении компании Samsung, которую обвиняют в намеренном замедлении производительности своих старых смартфонов.