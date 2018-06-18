В Техасе перевернулся микроавтобус:есть жертвы

18 июня 2018 09:41

В южном Техасе перевернулся микроавтобус. По меньшей мере 5 человек погибли, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua. 

"Четверо людей погибли на месте происшествия, а пятый умер в больнице", - говорится в сообщении. По словам свидетеля, два внедорожника с пограничной службой преследовали микроавтобус перед аварией. Всего в автомобиле находилось 14 человек

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