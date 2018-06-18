Возле Британии археологи нашли затонувший корабль с сокровищами

С момента кораблекрушения сокровища, перевозимые судном, оставались нетронутыми, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов. Исследователи обнаружили пушки и якорь, однако местонахождение клада пока остается неизвестным.

Британское судно Президент, принадлежавшее Ост-Индской компании, затонуло еще в 1684 году, когда возвращалось из Индии, нагруженное жемчугом и бриллиантами. Во время шторма погибли почти все члены команды, пережившие нападение пиратов и изможденные продолжительным голодом. Выжили только два человека, которые сумели зацепиться за скалы и добраться до берега залива Маунтс, расположенного рядом с городом Портливен (Англия). Впоследствии голландский картограф Иоганн ван Келлен отметил на карте графства Корнуолл место кораблекрушения.

Возможные останки судна были впервые найдены ныряльщиками почти 20 лет назад, однако акт об охране затонувших судов 1973 года затруднял их изучение. С тех пор фрагменты корабля оказались засыпаны песком.

Правительственная организация Historic England разрешила Гиббинсу и его команде провести исследование обломков Президента, которые из-за недавних штормов вновь показались на поверхности дна. В процессе изысканий подводные археологи обнаружили семь пушек и якорь, принадлежащие судну и находящиеся всего лишь в нескольких метрах от побережья на глубине менее семи метров.

По информации экспертов, с момента кораблекрушения сокровища, перевозимые судном, оставались нетронутыми. Они могут быть найдены в ходе дальнейших исследований.

Ранее в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней на $ 17 млрд. Также мы сообщали, что в Америке на берег вынесло часть старинного корабля.