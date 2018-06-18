США и южнокорейские СМИ "увидели" тысячи ядерных и ракетных объектов в КНДР

Северная Корея располагает примерно 3000 объектами, связанными с ядерными и ракетными разработками, сообщила в понедельник онлайн-версия южнокорейской газеты "Мунхва ильбо" со ссылкой на оценки американских властей.

"Стало известно, что американские власти насчитали до 3000 построек и объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками в Северной Корее", - отмечает газета со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета, в этой связи предполагаются различные трудности в инспектировании и проверке ядерных и ракетных объектов Севера, потребуется весьма значительное время на предстоящие американо-северокорейские переговоры о денуклеаризации.