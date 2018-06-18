США и южнокорейские СМИ "увидели" тысячи ядерных и ракетных объектов в КНДР
18 июня 2018 10:16 161
Северная Корея располагает примерно 3000 объектами, связанными с ядерными и ракетными разработками, сообщила в понедельник онлайн-версия южнокорейской газеты "Мунхва ильбо" со ссылкой на оценки американских властей.
"Стало известно, что американские власти насчитали до 3000 построек и объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками в Северной Корее", - отмечает газета со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет газета, в этой связи предполагаются различные трудности в инспектировании и проверке ядерных и ракетных объектов Севера, потребуется весьма значительное время на предстоящие американо-северокорейские переговоры о денуклеаризации.
Как сообщалось ранее, 12 июня на первой встрече на высшем уровне КНДР и США американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердили цель денуклеризации Корейского полуострова, которая была намечена в апреле на межкорейском саммите в Пханмунджоме.
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