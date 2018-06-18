Армянская порнозвезда хочет стать президентом США

Звезда американских реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян не исключила возможности выдвижения на пост президента США. Об этом она сказала во время The Van Jones Show на CNN, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am.

"Никогда не говорите никогда. Это не значит, что Ким уже готовится баллотироваться. На данный момент такого намерения у меня нет", - сказала Кардашьян.