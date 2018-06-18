ВВС Израиля атаковали девять целей в секторе Газа

Израильская авиация атаковала в ночь на понедельник девять объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих пожары в приграничных районах еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные атаковали машину в Газе в ответ на запуск горящих змеев

Авиаудары были, вероятно, нанесены до того, как палестинцы утром выпустили три ракеты по югу Израиля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

"Удары были нанесены в ответ на запуски в направлении Израиля зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров", - объяснили военные.

Новая угроза появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем, перерастая в столкновения с военными и унеся жизни более 120 человек. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

В понедельник утром палестинские боевики выпустили три ракеты по южным районам Израиля, одна из которых упала в пределах сектора Газа. О наличии пострадавших или материального ущерба не сообщается.