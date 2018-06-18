Раскрыта тайна загадочных кругов на полях в Казахстане

Загадочные круги на полях неподалеку от Актобе, замеченные на спутниковых снимках одним из местных жителей, образовали поливальные установки молочной фермы. Оказывается, так растят люцерну и кукурузу, пишет "Актобе Таймс". Зеленые "тарелки", так смутившие читателя издания, это поля орошения кругового типа в Мартукском районе, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

Диаметр круга - более одного километра. "Снимки со спутника сделаны осенью прошлого года. Зеленые круги - это люцерна, а остальные - два частично скошенных участка - кукуруза. В этом году поля орошения уже прямоугольные", - пояснили экологи. "С 2015 года мы начали использовать такие оросительные системы.

В центре находится агрегат, к нему под землей подведена труба, подающая воду. Горизонтальную трубку с распылителями держат колеса - так полив и идет", - рассказал Данияр Отарбаев, директор компании, которая занимается возделыванием угодий. Отарбаев предупредил, что в скором времени появятся новые 12 кругов на полях.