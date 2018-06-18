Алсу удивила поклонников новым имиджем - ВИДЕО - ФОТО

Певица Алсу, которая нечасто экспериментирует с внешностью, на днях удивила поклонников новыми образами, сообщает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

Снимаясь в клипе на англоязычную песню Love U Back, артистка перевоплотилась в дерзкую блондинку. В другом кадре знаменитость предстала в образе супермодели с черными волосами и челкой, что сделало ее похожей на Шер. На своей странице в Instagram Алсу выложила несколько снимков со съемочной площадки. Звезда сцены попросила подписчиков оценить ее перевоплощения.

Некоторые пользователи тут же сравнили "новую" Алсу с Ольгой Бузовой. Другие же восхитились многогранностью певицы. "Вам идут любые образы!", "Алсу, красавица, хороша!", "Смело! Раньше не решались на такое!", "Красоту ничем не испортишь!" - написали ее поклонники.

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