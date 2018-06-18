В Польше туристический автобус съехал в кювет, есть погибшие
18 июня 2018 11:05 154
В Польше в результате ДТП с автобусом погибли два человека и пострадали еще 16. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, инцидент произошел в Константиново Куявско-Поморского воеводства на трассе номер 91. Согласно имеющейся информации туристический автобус с 50 пассажирами выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. "Погибли два человека, ранены 16 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение на месте аварии ограничено, там работают сотрудники экстренных служб. Ранее в Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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