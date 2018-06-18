В Польше туристический автобус съехал в кювет, есть погибшие

18 июня 2018 11:05

В Польше в результате ДТП с автобусом погибли два человека и пострадали еще 16. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в Константиново Куявско-Поморского воеводства на трассе номер 91. Согласно имеющейся информации туристический автобус с 50 пассажирами выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. "Погибли два человека, ранены 16 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение на месте аварии ограничено, там работают сотрудники экстренных служб. Ранее в Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az