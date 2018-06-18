Ученые нашли частицы золота в обычных растениях
Китайские ученые подвергли два вида растений к исследованию и открыли новые понятия о растениях, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи из китайского университета подвергли исследованию китайскую крапиву и канадский мелколепестник, которые растут в одном из районов КНР. Они были удивлены, увидев в составе растения наночастицы золота.
Проведя более детальное исследование, они пришли к выводу, что золотые частицы попадают в растение антропогенным путем. Такому взгляду есть два объяснения - в почве, где были собраны образцы, очень низкий уровень золота, помимо этого, неподалеку расположен гальванический цех, в работе которого используется золото.
Подвергнув частицы золота исследованию, стало ясно, что они бывают двух типов: в одном типе больше золота и кислорода, а во втором - медь и хлор. Некоторые ученые считают, что эти наночастицы очень полезны для растений, так как увеличивают скорость их роста, вторые же считают, что золотые наночастицы плохо влияют на рост растений.
Ученые в дальнейшем хотят понять, как именно золото попадает в состав растения, как этот процесс контролировать. Также ученые хотят узнать, как же влияет ценный металл на растения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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