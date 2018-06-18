Ученые нашли частицы золота в обычных растениях

Китайские ученые подвергли два вида растений к исследованию и открыли новые понятия о растениях, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.

Исследователи из китайского университета подвергли исследованию китайскую крапиву и канадский мелколепестник, которые растут в одном из районов КНР. Они были удивлены, увидев в составе растения наночастицы золота.

Проведя более детальное исследование, они пришли к выводу, что золотые частицы попадают в растение антропогенным путем. Такому взгляду есть два объяснения - в почве, где были собраны образцы, очень низкий уровень золота, помимо этого, неподалеку расположен гальванический цех, в работе которого используется золото.

Ученым известно, что золото могло попасть в растение тогда, когда растение само поглощает его из воздуха или воды. Большая часть ценного металла собирается вокруг цитоскелета каждого из растений.

Подвергнув частицы золота исследованию, стало ясно, что они бывают двух типов: в одном типе больше золота и кислорода, а во втором - медь и хлор. Некоторые ученые считают, что эти наночастицы очень полезны для растений, так как увеличивают скорость их роста, вторые же считают, что золотые наночастицы плохо влияют на рост растений.

Ученые в дальнейшем хотят понять, как именно золото попадает в состав растения, как этот процесс контролировать. Также ученые хотят узнать, как же влияет ценный металл на растения.