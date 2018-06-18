В Таиланде бабушка с внуком нашли чемодан с метамфетамином

Чемодан, наполненный 40 тыс. таблетками метамфетамина, обнаружили у дороги в поселке Бан Сонг Пхи Нонг (провинция Бурирам) шестидесятилетняя женщина и ее внук. Как пишет в понедельник газета Вangkok Post, внимание четырехлетнего ребенка привлекла розовая расцветка саквояжа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Женщина и ее внук, не проверяя, что находилось внутри, забрали брошенный чемодан с собой. Дома они обнаружили в нем десять запакованных свертков и вызвали полицию. По их данным, в каждой упаковке было около 4 тыс. таблеток метамфетамина.

Правоохранители сообщили, что чемодан был найден возле "километрового знака" на дороге Нанг Ронг-Пахам. Полиция пока не выяснила, было ли это место закладки наркотиков или они намеренно были выброшены, чтобы избежать задержания.