В Турции ссора трех сирийцев переросла в перестрелку

18 июня 2018 11:39

Бытовой конфликт между представителями сирийской диаспоры в турецком городе Газиантеп привел к трем жертвам в результате перестрелки и применения холодного оружия, передает телеканал Day.Az со ссылкой на Haberturk.

По данным канала, 46-летний посетитель кафе сириец Мустафа Окан сделал замечание продавцу, который, как ему показалось, слишком громко разговаривал. Возникла перепалка, в которую вмешались другие присутствующие.

Через несколько часов Окан вернулся в кафе уже с друзьями и сыном. Стороны конфликта начали перестрелку, а также пустили в ход холодное оружие.

Сам продавец кафе с места происшествия скрылся, сейчас ведутся его поиски. В ходе инцидента ранения получили еще пять человек.

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