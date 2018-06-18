В Турции ссора трех сирийцев переросла в перестрелку

Бытовой конфликт между представителями сирийской диаспоры в турецком городе Газиантеп привел к трем жертвам в результате перестрелки и применения холодного оружия, передает телеканал Day.Az со ссылкой на Haberturk.

По данным канала, 46-летний посетитель кафе сириец Мустафа Окан сделал замечание продавцу, который, как ему показалось, слишком громко разговаривал. Возникла перепалка, в которую вмешались другие присутствующие.

Через несколько часов Окан вернулся в кафе уже с друзьями и сыном. Стороны конфликта начали перестрелку, а также пустили в ход холодное оружие.

От пулевых ранений на месте скончались Окан и его сын. Прибывшая на место полиция потребовала от родственника владельца кафе бросить ружье, но тот отказался и был ликвидирован.

Сам продавец кафе с места происшествия скрылся, сейчас ведутся его поиски. В ходе инцидента ранения получили еще пять человек.