EMIN и звезды российского шоу-бизнеса презентовали "Ночную смену" - ФОТО

В Москве состоялась закрытая премьера фильма режиссера Марюса Вайсберга "Ночная смена", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для известного певца и композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) участие в данной кинокартине стало актерским дебютом.

"Сначала я был скептически настроен по поводу участия в проекте как актер, но Марюс умеет убеждать. Я люблю совмещать бизнес и творчество, и здесь сложилась именно такая ситуация. Мне было интересно попробовать себя в другом амплуа. К тому же у Марюса на площадке царит очень дружественная атмосфера, и это очень помогало мне. Также я очень благодарен моим партнерам Ксюше Тепловой и Владимиру Яглычу, они - настоящие профессионалы своего дела, и они очень помогли мне по-настоящему вжиться в роль", - говорил ранее о съемках в фильме EMIN.

Среди гостей премьерного показа были многочисленные звезды российского шоу-бизнеса и известные актеры. В широкий прокат фильм "Ночная смена" выходит 21 июня.

"Друзья, ура! Спасибо всем, кто нас поддержал на "Ночной смене". Для меня это кинодебют, и если бы не Марюс, этого бы никогда не произошло!" - написал на своей странице в Instagram EMIN после премьеры. Отметим, что EMIN также является продюсером фильма.

В комедии снялись Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Сергей Глушко (Тарзан), Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Наталья Бочкарева, Ксения Теплова, Наталья Бардо и другие.