Расписание матчей 18 июня на чемпионате мира-2018

В понедельник, 18 июня, на чемпионате мира по футболу 2018 будут сыграны три поединка. На поле выйдут команды из групп F и G.

16:00. Швеция - Южная Корея

Групповой этап ЧМ-2018, группа F, "Нижний Новгород", Нижний Новгород

Один из лучших футболистов в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович не был включен в заявку на ЧМ-2018. После Евро-2016 футболист объявил об окончании карьеры в национальной команде. Но когда шведы прошли в стыковых матчах Италию и вышли на мундиаль, Златан передумал. Однако тренер отказался брать Ибрагимовича на чемпионат мира за былые заслуги. Тем не менее, звездный форвард, приехал на ЧМ-2018 как зритель.

19:00. Бельгия - Панама

Групповой этап ЧМ-2018, группа G, стадион "Фишт", Сочи

Интересный факт: сборная Панамы еще никогда в своей истории не играла на чемпионатах мира. Это будет дебютный поединок панамцев.

22:00. Тунис - Англия

Групповой этап ЧМ-2018, группа G, "Волгоград Арена", Волгоград

На базе сборной Англии есть четыре дорожки для боулинга, настольный футбол, приставка для игры в виртуальный футбол, дартс...

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

Напомним, что все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.