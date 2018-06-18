Расписание матчей 18 июня на чемпионате мира-2018
В понедельник, 18 июня, на чемпионате мира по футболу 2018 будут сыграны три поединка. На поле выйдут команды из групп F и G.
16:00. Швеция - Южная Корея
Групповой этап ЧМ-2018, группа F, "Нижний Новгород", Нижний Новгород
Один из лучших футболистов в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович не был включен в заявку на ЧМ-2018. После Евро-2016 футболист объявил об окончании карьеры в национальной команде. Но когда шведы прошли в стыковых матчах Италию и вышли на мундиаль, Златан передумал. Однако тренер отказался брать Ибрагимовича на чемпионат мира за былые заслуги. Тем не менее, звездный форвард, приехал на ЧМ-2018 как зритель.
19:00. Бельгия - Панама
Групповой этап ЧМ-2018, группа G, стадион "Фишт", Сочи
Интересный факт: сборная Панамы еще никогда в своей истории не играла на чемпионатах мира. Это будет дебютный поединок панамцев.
22:00. Тунис - Англия
Групповой этап ЧМ-2018, группа G, "Волгоград Арена", Волгоград
На базе сборной Англии есть четыре дорожки для боулинга, настольный футбол, приставка для игры в виртуальный футбол, дартс...
Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
Напомним, что все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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