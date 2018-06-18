Зять короля Испании прибыл в женскую тюрьму для отбывания наказания

18 июня 2018 12:30

В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет. Об этом пишет El Confidencial.

Отмечается, что речь идет о женской тюрьме "Бриева", которая расположена в 100 км от столицы Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.   В тюрьме есть отдельный корпус на пять камер, столовая, двор и камеры для свиданий. Признанный виновным в растрате Урдангарин будет отбывать наказание в специальном модуле для мужчин. Он сам выбрал эту тюрьму из 80 вариантов.

Ранее сообщалось, что король Испании Филипп VI и королева Летиция будут приняты в Белом доме президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланьей Трамп.

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