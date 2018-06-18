Верховный комиссар ООН призвал США прекратить изъятие детей из семей
За последние шесть недель американские власти насильно изъяли из семей около 200 детей, отметил Зейд Раад аль-Хусейн.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ООН призывает США немедленно прекратить практику изъятия детей из семей как наказание за действия родителей. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, выступая на 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
"Глубоко озабочен проводимой в США практикой изъятия детей из семей в качестве наказания за действия родителей, - сказал он. - За последние шесть недель около 200 детей были насильно изъяты. Американская ассоциация педиатров считает, что может вызвать непоправимый ущерб с долгосрочными последствиями".
Аль-Хусейн назвал такую политику чрезмерной. "Призываю США немедленно прекратить практику насильственного изъятия детей, а также ратифицировать Конвенцию о правах ребенка", - сказал верховный комиссар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку сгорел дом
-
17 Июн. 23:21 8 309
-
17 Июн. 21:59 7 952
-
17 Июн. 23:27 6 418
-
17 Июн. 18:00 2 334
-
09:32 1 935