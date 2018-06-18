ООН: Атаки коалиции в Йемене могут привести к большим жертвам
Атаки на порт Ходейда в Йемене со стороны международной коалиции, которую возглавляют Саудовская Аравия и ОАЭ, могут привести к большим жертвам среди мирного населения, предупредил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, выступая в понедельник на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В ходе сессии в сентябре, вы также получите доклад по Йемену, который подготовлен международными экспертами. В этой связи я подчеркиваю мою серьезную озабоченность относительно продолжающихся атак на порт Ходейда коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, что может привести к огромным жертвам среди мирного населения и крайне негативно повлиять на доставку спасительной гуманитарной помощи для людей, которая доставляется через этот порт", - сказал он.
Сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве с 18 июня по 6 июля. Это последняя сессия для нынешнего главы УВКПЧ ООН, который покидает свой пост в конце августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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