Болельщики спровоцировали землетрясение в Мехико

Причиной землетрясения в Мехико могли стать футбольные болельщики, которые активно прыгали во время матча сборных Мексики и Германии. Об этом сообщила Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA) в Твиттере.

- Землетрясение, зафиксированное в городе Мехико, возникло искусственно. Возможно, причиной стали массовые прыжки во время гола сборной Мексики на Кубке мира, - сказано в сообщении.

Сейсмическую активность отметили два датчика 17 июня в 11:32 по местному времени. Как раз в это время проходил футбольный матч, в котором Мексика обыграла Германию со счетом 1:0.