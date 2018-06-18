Болельщики спровоцировали землетрясение в Мехико
18 июня 2018 12:27 252
Мексиканские болельщики так сильно радовались голу своей сборной, что вызвали подземные толчки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Причиной землетрясения в Мехико могли стать футбольные болельщики, которые активно прыгали во время матча сборных Мексики и Германии. Об этом сообщила Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA) в Твиттере.
- Землетрясение, зафиксированное в городе Мехико, возникло искусственно. Возможно, причиной стали массовые прыжки во время гола сборной Мексики на Кубке мира, - сказано в сообщении.
Сейсмическую активность отметили два датчика 17 июня в 11:32 по местному времени. Как раз в это время проходил футбольный матч, в котором Мексика обыграла Германию со счетом 1:0.
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