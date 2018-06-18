Мать застукала учительницу голой в постели со своим сыном-школьником - ФОТО
Шеннон родилась в семье учителей и свою жизнь тоже решила посвятить образовательной сфере. Девушка получила несколько лицензий на преподавание. Она вела уроки у младших школьников и была социальным педагогом у детишек до 12 лет.
Шеннон родилась в семье учителей и свою жизнь тоже решила посвятить образовательной сфере. Девушка получила несколько лицензий на преподавание. Она вела уроки у младших школьников и была социальным педагогом у детишек до 12 лет.
Полиция округа Тэррент заявляет, что учительница сама сдалась полиции и уволилась из школы, когда узнала, что ей предъявят обвинение в неподобающих отношениях с учеником. Сейчас Шеннон находится под арестом и ожидает заседания суда. За неё назначен залог $5000. Если девушку признают виновной, ей грозит от двух до 20 лет в тюрьме.
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