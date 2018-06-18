Трамп решил возобновить финансирование «Белых касок»

Американский Госдеп и Агентство по международному развитию приняли решение по выделению 6,6 млн, который пойдут на финансирование организации "Белые каски" и механизм ООН по расследованию преступлений на сирийской территории. Об этом сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Науэрт, решение было принято главой государства Дональдом Трампом.

"Правительство США решительно поддерживает "Белые каски", которые с начала сирийского конфликта спасли более 100 тыс. жизней", - говорится в заявлении.

Также обращается внимание на механизм ООН по расследованию преступлений в Сирии, который имеет важное значение для расследования преступлений, совершенных в регионе с марта 2011 года.