Сбивший людей в Москве таксист оказался чемпионом по панкратиону - ВИДЕО

Таксист, 16 июня устроивший аварию в центре Москвы, оказался бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств, аналог боев без правил).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Московский комсомолец",

Подтверждение этому есть в официальной группе Федерации смешанных боевых искусств (ММА).

"Он такой хороший парень! Всегда помогал родне, около десяти лет назад уехал из Бишкека на заработки. Поселился у меня в подмосковных Озерах, работал в универмагах, прививал моим сыновьям любовь к спорту. Потом устроился поваром-сушистом и около четырех лет назад переехал в Москву", - сказала родственница 28-летнего Анарбека улуу Чынгыза Айгуль.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились восемь человек.

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