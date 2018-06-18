В ФРГ задержали главу Audi

18 июня 2018 13:22

Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром временно задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводит издание слова представителя Audi. Ранее прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире.

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