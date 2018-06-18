В ФРГ задержали главу Audi
18 июня 2018 13:22 261
Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром временно задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводит издание слова представителя Audi. Ранее прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:12
В Баку сгорел дом
-
17 Июн. 23:21 8 298
-
17 Июн. 21:59 7 949
-
17 Июн. 23:27 6 412
-
17 Июн. 18:00 2 333
-
09:32 1 911