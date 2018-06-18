Путин не сможет посмотреть матч Россия-Египет

Во время игры российской сборной президент будет находиться на на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин не сможет во вторник посмотреть в прямом эфире матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, однако будет следить за поединком по новостям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра он (Путин) будет в Минске (на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии) и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть (игру) в прямом эфире, - отметил представитель Кремля. - Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча". "Завтра очень напряженная работа в Минске", - добавил Песков, отвечая на вопрос, найдет ли Путин время в своем графике на просмотр матча.

Вторая для сборной России встреча на групповом этапе чемпионата пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, где сборная РФ встретится с командой Египта.

Рабочих график президента на ближайшие дни скорее всего не позволит главе государства посетить какую-либо из игр проходящего чемпионата мира по футболу, также уточнил пресс-секретарь президента. "У Путина достаточно напряженные среда и четверг по графику", - пояснил он. Песков добавил, что не знает, "сможет ли он сходить на матчи". "Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", - сказал Песков.

Что касается возможности отдельной встречи с бывшим главой FIFA Йозефом Блаттером, который будет находиться в России несколько дней, представитель Кремля заявил, что ему об этом "не известно".