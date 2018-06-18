В Китае пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем - ВИДЕО
18 июня 2018 14:03 287
Инцидент произошел в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян.
Установленная в автобусе камера засняла, как водитель падает в обморок, непроизвольно выкручивая руль вправо. Через несколько секунд к нему подбегают двое мужчин, один бросается на водительское место, выравнивает руль и останавливает автобус, а другой осматривает водителя.
В результате инцидента никто из 30 пассажиров не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом, его жизни уже ничто не угрожает.
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