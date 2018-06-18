В Нидерландах задержали водителя, наехавшего на посетителей фестиваля

Полиция нидерландской провинции Лимбург сообщила о задержании водителя фургона, рано утром в понедельник совершившего наезд на посетителей фестиваля PinkPop на юге страны, говорится в заявлении на сайте полиции королевства, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция обнаружила белый фургон, который был замешан в инциденте на ул. Менснехерфех... Подозреваемый был задержан", - сообщается в заявлении.

Ранее полиция сообщила РИА Новости, что выясняет, был ли инцидент спланированным.

Один человек погиб, трое получили серьезные ранения в результате наезда небольшого автобуса на зрителей музыкального фестиваля PinkPop на юге страны. Водитель скрылся с места преступления, в поиске подозреваемого участвовали также полиция Германии и Бельгии.

Правоохранительные органы Нидерландов пока не уточняют личности погибшего и пострадавших. По последним данным, один из раненых находится в больнице в критическом состоянии.