В ФРГ не стали комментировать данные о слежке немецкой разведки в Австрии

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал подтверждать или опровергать сообщения о том, что Федеральная разведывательная служба (BND) Германии вела систематическую слежку на территории Австрии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы знаете, что мы здесь комментируем оперативные аспекты разведывательной деятельности только по запросу соответствующих органов в закрытых слушаниях в немецком бундестаге. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть положение дел, о котором сообщалось", - сказал Зайберт на брифинге, добавив, что "экономический шпионаж ни в прошлом, ни в настоящее время не является задачей федеральной разведывательной службы".

Ранее журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности Федеральной разведывательной службы Германии сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка осуществляла систематическую слежку на территории Австрии. По данным издания, в поле слежки оказались ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии и другие ведомства и организации. Отмечалось, что слежка также осуществлялась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от Германии разъяснений по поводу предполагаемой слежки за коммуникационными сетями австрийского правительства, дипломатическими представительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене. Кроме того, президент потребовал немедленно прекратить слежку, если она продолжается.