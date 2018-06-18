Telegram подал жалобу в ЕСПЧ - ПОДРОБНОСТИ

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение суда на решение властей России о блокировке мессенджера", сообщает в понедельник представитель компании Павел Чиков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В марте 2018 года Telegram обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу в мае и предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера. Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", - написал Чиков в своем канале в мессенджере.