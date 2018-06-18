Турецкие войска заняли окраины сирийского Манбиджа
18 июня 2018 16:32 329
Турецкие военные заняли окраины сирийского города Манбидж по согласованной с США дорожной картой, сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные источники.Телеканал показывает фото бронетехники с турецкими флагами, которая, как утверждается, находится на окраинах Манбиджа, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от "ИГ" в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.
На прошлой неделе генштаб Турции сообщил, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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