Самолет вынужденно сел в Париже из-за пьяных пассажиров

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина на испанский остров Ибица, совершил вынужденную посадку в Париже из-за беспорядков на борту, участие в которых приняли до 20 пассажиров, сообщает ирландский новостной портал TheJournal, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил официальный представитель перевозчика Робин Кили, из-за трех пассажиров, нарушивших порядок на борту, после взлета самолет запросил экстренную посадку в Париже.

"Самолет нормально приземлился, этих пассажиров вывели с борта судна, после прибытия их задержала полиция, затем воздушное судно продолжило полет на Ибицу", - сказал он.

Инцидент произошел в субботу, СМИ сообщили о нем днем позже.

По словам капитана воздушного судна, до вылета три пассажира, о которых идет речь, употребляли алкогольные напитки в терминале Дублина. По его словам, всего в беспорядках на борту участвовали до 20 пассажиров. Капитан подчеркнул, что самолет изменил маршрут для того, чтобы гарантировать безопасность пассажиров.