Двух британских болельщиков высадили из поезда на Волгоград

18 июня 2018 17:00

Двух граждан Великобритании высадили из поезда по пути в Волгоград, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что первый мужчина вступил в конфликт с полицейскими, в результате чего был задержан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Второго с повреждением руки доставили в больницу и уже выписали.

Болельщики направлялись на первый матч Англии на чемпионате мира - 2018 по футболу со сборной Туниса, который пройдёт в Волгограде в понедельник, 18 июня.

На матче сборных Англии и Туниса ожидается аншлаг: билеты на все матчи чемпионата мира в Волгограде уже проданы.

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