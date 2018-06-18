Болельщицы обнажили грудь ради победы сборной Бразилии в матче ЧМ-2018
18 июня 2018 16:59 88
Главный фаворит чемпионата мира 2018 года сборная Бразилии не смогла обыграть Швейцарию в стартовом матче на турнире в России. На гол Коутиньо швейцарцы ответили точным ударом Цубера, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua. Возглавляет группу Е сборная Сербии, обыгравшая в этот же день Коста-Рику - 0:1.
Старт сборной Бразилии на ЧМ-2018 вызвал небывалый ажиотаж на родине команды. В Рио-де-Жанейро тысячи зрителей пришли поболеть за свою сборную в фан-зону. По-особенному решили поддержать Неймара и компанию бразильские фанатки - они решили вдохновить команду на победы боди-артом на голом теле.
Но как мы уже знаем, даже такая поддержка не позволила пятикратным чемпионам мира одержать победу. Посмотрим, что придумают бразильянки в будущем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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