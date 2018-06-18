Вице-премьер Турции об отмене режима ЧП в стране

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг высказался по поводу отмены режима ЧП в стране и отметил, что режим может быть отменен в июле этого года, сообщают турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"После выборов тема отмены режима ЧП будет в повестке. 19 июля заканчивается срок его действия", - сказал вице-премьер.

По его словам, если парламент сам не примет решение о продлении, то режим ЧП 19 июля прекратится.

"Это будет одной из главных тем нашей повестки в новом периоде. Режим ЧП может быть отменен без продления [еще на три месяца]", - отметил он.

Напомним, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, продлевалось несколько раз.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.