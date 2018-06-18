Марадона назвал позорным первый матч Аргентины на ЧМ-2018

Легенда футбола Диего Марадона жестко раскритиковал тренера национальной сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничьей с командой Исландии (1:1) на чемпионате мира в России. Напомним, что аргентинцы закончили поединок с рекордным на мундиалях процентом владения мяча, но сломить сопротивление исландцев не смогли, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Если Сампаоли продолжит в том же духе, он не сможет вернуться в Аргентину. Это безобразие - не иметь ни единой заготовки на матч. Зная, что все исландцы ростом под два метра, мы постоянно навешивали с угловых. Ни разу не подали низом", - цитирует Марадону Goal.com со ссылкой на Telesur.

"Я не виню игроков, а вот план тренера на матч - позор. Я обвиняю его в плохой подготовке к матчу, более того - мне кажется, ее вообще не было. Время для разговоров прошло. Можно взять с собой 25 тренеров, но нужно еще и самому что-то делать. Все видели, что Исландия была готова лучше Аргентины. Это расстраивает", добавил Марадона.