Израильского экс-министра арестовали по подозрению в шпионаже

Бывший израильский министр Гонен Сегев арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщила Общая служба безопасности (ШАБАК), сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сегева, который работал в правительстве в 1990-х годах, выдали израильтянам правоохранительные органы Экваториальной Гвинеи.

"Разрешено к публикации, что в мае 2018 года... Сегев был арестован Общей службой безопасности и полицией по подозрению в оказании содействия врагу в военное время и ведении шпионской деятельности против Государства Израиля", - сказано в пресс-релизе.

Контразведчики говорят, что Сегев, живший в последнее время в Нигерии, с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее разнообразной информацией об Израиле, которую добывал, используя свои старые связи.

Сегев был депутатом Кнессета с 1992 по 1996 годы, совмещая парламентскую деятельность с работой на посту министра энергетики и национальных инфраструктур.