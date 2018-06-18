В Одессе дельфиненок родился прямо во время представления

В дельфинарии Одессы прямо во время представления при полном зале зрителей родился дельфиненок. Видео появилось в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О случившемся было объявлено по громкой связи во время выступления.

"На ваших глазах родилась новая жизнь", - сказала сотрудница дельфинария.

Зрители встретили новость аплодисментами.

На странице дельфинария это назвали чудом.