В Одессе дельфиненок родился прямо во время представления

18 июня 2018 18:38

В дельфинарии Одессы прямо во время представления при полном зале зрителей родился дельфиненок. Видео появилось в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О случившемся было объявлено по громкой связи во время выступления.

"На ваших глазах родилась новая жизнь", - сказала сотрудница дельфинария.

Зрители встретили новость аплодисментами.

На странице дельфинария это назвали чудом.

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