Во Флориде сбежал слон Майкла Джексона

В Джексонвиле американского штата Флорида сбежал слон, который раньше жил на ранчо Майкла Джексона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на аккаунт зоопарка в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самец по кличке Али выбрался за пределы своего ограждения через ворота, которые почему-то оказались не заперты.

На свободе Али оставался примерно 20 минут, в течение которых успел добраться до клетки с жирафом. Вскоре сотрудникам зоопарка удалось заманить беглеца обратно в вольер с помощью еды.

Никто из посетителей или служащих зоопарка не пострадал.

Слон Али обитает в зоопарке Джексонвиля с 1997 года, куда попал со знаменитого ранчо Неверланд, долгое время принадлежавшего Майклу Джексону.