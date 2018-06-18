Супруга Кобзона сообщила о его самочувствии - ОБНОВЛЕНО

19:35

Супруга певца Иосифа Кобзона Нинель прокомментировала сообщения СМИ о его госпитализации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хорошо, нормально здоровье", - заявила она в разговоре с телеканалом "360". Уточнять, находится певец в больнице или дома, она не стала, назвав интерес к таким подробностям бестактным и отметив, что у Кобзона все "по плану".

Ранее СМИ сообщили, что артист якобы был госпитализирован в московский онкоцентр в связи с ухудшением самочувствия. Его помощник, впрочем, не подтвердил информацию о госпитализации.

В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию.

В последний раз представители Иосифа Кобзона сообщали о плановой госпитализации в конце апреля.

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19:20

Российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Об этом сообщает канал Mash на Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Известный певец был доставлен в столичную клинику для прохождения лечения. В свою очередь, Иосиф Давыдович подтвердил информацию о своей госпитализации и сообщил, что чувствует себя хорошо", - говорится в сообщение.

По данным Telegram-канала 112, Кобзон проходит курс лечения в онкологическом центре. Как сообщается, артист самостоятельно обратился в клинику с жалобами об ухудшении самочувствия. Певец занял палату в хирургии.