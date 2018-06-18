Крушение лодки в Индонезии: погиб один человек, десятки пропали

Один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки на западе Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел на озере Тоба в провинции Северная Суматра. Спасательная служба проводит операцию по поиску пропавших.

По данным издания Jakarta Post, на борту находилось около 80 человек. Сообщается, что на данный момент удалось спасти пять человек.