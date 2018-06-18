Жена и сын аргентинского сенатора найдены мертвыми

18 июня 2018 19:48

Супруга и сын аргентинского сенатора Луиса Найденоффа обнаружены в понедельник мертвыми в своем доме в городе Формоса, сообщает портал Nacion, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, семья сенатора могла погибнуть от угарного газа. Сейчас ведется следствие.

Дочь Найденоффа не ночевала в эту ночь дома, поэтому не пострадала.  Тела обнаружила домработница, пришедшая утром.

Сам сенатор также отсутствовал дома, так как уехал на выходные к родителям в другой город.

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