В Украине на улице нашли труп, пролежавший с зимы

Вечером 17 июня в городе Энергодар Запорожской области в районе Водозабора, были обнаружены человеческие останки. По предварительной оценке, тело пролежало под открытым небом с зимы, передает "Медиацентр Энергодар", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что человеческий труп обнаружил мужчина, который выгуливал собаку и сразу же вызвал полицию. Личность погибшего пока неизвестна.

Из-за того, что тело длительное время пролежало на земле представляется сложным опознать, мужчина это или женщина. В настоящее время ведется следствие.

Что стало причиной смерти человека, и сколько он пролежал на улице, установит экспертиза.