Жириновский попросил Трампа наказать Де Ниро

Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский в своем твиттере попросил президента США Дональда Трампа наказать актера Роберта Де Ниро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Жириновского, постоянная жесткая критика со стороны Де Ниро в адрес главы государства неприемлема. "Накажите актера Де Ниро за грубость. Статус звезды не дает ему никаких привилегий", - написал политик в твиттере по-английски, отметив, что его наверняка поддержит большинство россиян.

Ранее сторонник Трампа посетил показ мюзикла Де Ниро "Бронксская повесть" в бродвейском театре "Лонгакр" и попытался сорвать финальную часть, когда актеры выходили к зрителям на поклон. Он развернул большой плакат с лозунгами в поддержку действующего президента США.

Роберт Де Ниро, как правило, не стесняется в выражениях относительно политики Дональда Трампа - не так давно он нецензурно обругал президента на вручении премии "Тони".