Трамп заявил, что США не станут лагерем для беженцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов, подчеркнул необходимость иммиграционной реформы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США не будут лагерем для мигрантов и мы не будем центром для передержки беженцев! Этого не будет! Посмотрите, что происходит в Европе и других местах, мы не допустим этого здесь, не под моим руководством", - сказал президент на заседании космического совета под председательством вице-президента Майка Пенса.

"Мы хотим безопасности для нашей страны!" - сказал президент. Трамп, вновь обвинил демократов в препятствовании иммиграционной реформе.

"То, что происходит, очень грустно... мы могли решить это очень быстро... сейчас у нас худшие иммиграционные законы в мире", - сказал президент.

"Страна без границ, это не страна. Нам нужны границы и безопасность, мы должны заботиться о своих людях", - сказал президент США. "Мы хотим безопасную страну и это начинается с границ", - подчеркнул Трамп.